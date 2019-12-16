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16 грудня • оновлено в 21:28
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Водій Tesla потрапив в масове ДТП в Одесі: відео

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Велика аварія за участю шести автомобілів сталася в Одесі ввечері 16 грудня.

Водій автомобіля Tesla на великій швидкості протаранив на проїжджій частині 5 автомобілів. Відео з місця аварії було опубліковано в Telegram-каналі "Odessa.Info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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В Одесі Tesla протаранила п'ять автівок

В Одесі Tesla протаранила п'ять автівок

Telegram-канал Odessa.Info

ДТП сталося на вулиці Водопровідній в районі Високого провулка. Правоохоронці встановили, що винуватець аварії був тверезий. Жертв і постраждалих немає.

Після аварії рух на цій ділянці дороги було утруднено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі серед білого дня спалили Lexus депутата.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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