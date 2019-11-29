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30 листопада • оновлено в 11:05
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Водій-зірвиголова зім'яв поліцейський автомобіль у центрі Одеси: фото

2.2т
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Автомобіль Mercedes на великій швидкості врізався у припарковану поліцейську машину в центрі Одеси ввечері 28 листопада.

Інцидент трапився на вулиці Пушкінській. Патрульний екіпаж, у який влетів зірвиголова, прибув туди за викликом, повідомляє видання Odessa.Online.

Зірвиголова зім'яв поліцейський автомобіль у Одесі

Зірвиголова зім'яв поліцейський автомобіль у Одесі

Odessa.online

Як розповіли свідки, Mercedes "занесло" на слизькій після дощу дорозі. Водночас у водія не спостерігалося ознак сп'яніння.

Поліцейський автомобіль внаслідок ДТП отримав серйозні вм'ятини з правої сторони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві авто влетіло в пост поліції. Внаслідок ДТП постраждала одна людина. Попередньою причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом.

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Автор
Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
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