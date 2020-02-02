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2 лютого • оновлено в 12:47
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Водій фури учадів в своєму авто в порту під Одесою. Фото

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Під Одесою водій фури учадів в своєму авто, яке загорілося через коротке замикання.

Трагедія трапилася 1 лютого на стоянці транспортно-експедиторської компанії, пише Чорноморська інформаційна служба (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

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43-річний далекобійник пригнав в порт вантажівку з насінням. В очікуванні розвантаження чоловік заїхав на територію так званого "відстійника" на вулиці Транспортній і заснув. Через деякий час кабіна його MAN загорілася, попередньо, з-за короткого замикання.

Повідомлення про спалах надійшло на спец-лінію "101" близько 16:30. Прибувши на виклик, пожежники загасили палаючу кабіну фури, в якій виявили тіло водія.

За попередньою інформацією, чоловік загинув в результаті отруєння продуктами горіння.

Причина пожежі встановлюється.

Водій фури учадів в своєму авто в порту під Одесою

Водій фури учадів в своєму авто в порту під Одесою

chis-chernomorsk.com.ua

Водій фури учадів в своєму авто в порту під Одесою

Водій фури учадів в своєму авто в порту під Одесою

chis-chernomorsk.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Об'їзній дорозі вранці 29 січня сталася масштабна ДТП. Зіткнулися 5 автомобілів: дві Toyota, ВАЗ, Mazda і Nissan.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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