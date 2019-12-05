Вистрибнула з вікна: з'явилося фото 17-річної жертви пожежі в коледжі Одеси

У мережі показали фото 17-річної студентки Ксенії Бабенко, яка загинула під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Знімок у групі "Про десантних" у Facebook розмістив Андрій Білий. Він уточнив, що дівчина закінчила школу в 2018 році (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в коледжі Одеси "Думська"

Водночас медики розповіли, що Ксенію привезли в лікарню в агональному стані й вона померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. Внаслыдок НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.

У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежників.

Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно хтось використовував електричні обігрівачі, що і зумовило проблем з проводкою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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