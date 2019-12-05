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5 грудня • оновлено в 09:46
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Вистрибнула з вікна: з'явилося фото 17-річної жертви пожежі в коледжі Одеси

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У мережі показали фото 17-річної студентки Ксенії Бабенко, яка загинула під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Знімок у групі "Про десантних" у Facebook розмістив Андрій Білий. Він уточнив, що дівчина закінчила школу в 2018 році (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Пожежа в коледжі Одеси

Пожежа в коледжі Одеси

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Водночас медики розповіли, що Ксенію привезли в лікарню в агональному стані й вона померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна.

Вистрибнула з вікна: з'явилося фото 17-річної жертви пожежі в коледжі Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
соболезнования родителям, ничего нет страшнее смерти детей... Дмитрий Жихарев, Москва...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой." - А потом нам будут говорить, что Украине не нужен дешевый газ от "axpeccopa", а нужен дорогой с демократическим американским запахом.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Соболезнования и выздоровления пострадавшим
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