"Вирішив допомогти мамі": на Одещині дитина потрапила до лікарні з жахливими опіками. Фото

На Одещині в лікарню міста Південне доставили 11-річного хлопчика з 50% опіків поверхні тіла.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Катерина Ножевнікова.

Дитина з багатодітної сім'ї вирішила допомогти мамі, яка кип'ятили воду в бочці для того, щоб приготувати їжу свиням. Вона впала на Вадима в той час, коли він вирішив перевірити, чи закипіла вода.

Дитину оперативно відвезли в лікарню Південного, знеболили і доставили в Одесу. Медики борються за його життя.

"Наші лікарі вже другий день борються за його стан. Малюка стабілізовано. Вже проводяться перев'язки і всі необхідні заходи. Починаємо замовлення медикаментів і витратних матеріалів через фонд (сума буде не менше 150 тис. Закінчилося все – альбумін, перев'язувальні, все інфузії) . на жаль, цей процес займає до п'яти днів (оформлення листів, передача на баланс), так що поки закуповуємо все необхідне і передаємо "мамі в руки". Можна зробити переказ з позначкою для Приходько Вадик на сайті фонду monstrov.org, просто натиснувши кнопку "допомогти" на головній сторінці та вказавши суму і призначення. Для клієнтів Приват-банку, можна зробити переказ на карту Приват, прив'язану до рахунку 5169 3305 1608 8389. Для переказів з інших банків необхідно ввести реквізити: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД" КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ", код 41569293 , IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 328704. Для клієнтів Монобанк – перейдіть в розділ благодійність, виберіть наш фонд в списку. Спасибі всім, хто допомагає допомагати", – написала Катерина Ножевнікова.

На Одещині дитина потрапила до лікарні з жахливими опіками Катерина Ножевнікова / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL ,

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