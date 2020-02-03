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3 лютого • оновлено в 11:39
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Винуватця смертельної ДТП на Одещині можуть випустити з СІЗО

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В Одеській області винуватець ДТП зі смертельними наслідками може вийти зі слідчого ізолятора під заставу.

Заставна сума, призначена суддею Болградського районного суду Одеської області, становить 60 прожиткових мінімумів, тобто 126 тисяч гривень, повідомили в прес-службі суду.

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Згідно з матеріалами кримінальної справи, 28 січня цього року підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив велосипедиста на автодорозі Болград-Ізмаїл. Після цього винуватець ДТП зник, залишивши людину помирати на дорозі. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події.

Незабаром після аварії водій автомобіля був затриманий. Відповідати йому доведеться за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Винуватця смертельної ДТП на Одещині можуть випустити з СІЗО (ілюстрація)

Винуватця смертельної ДТП на Одещині можуть випустити з СІЗО (ілюстрація)

Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою на київській трасі поблизу селища Дачне 27 січня відбулася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього зіткнулися 11 транспортних засобів. В результаті аварії загинув водій автобуса.

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Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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