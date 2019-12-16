Під Одесою піймали "перевертня в погонах": оперативні фото і відео

Під Одесою при отриманні хабара затриманий слідчий. 42-річного капітана поліції колеги з Департаменту внутрішньої безпеки взяли "на гарячому".

Слідчого Роздільнянського відділу поліції викрили у вимаганні. Він вимагав та отримав хабар від свідка злочину за те, щоб залишити його в цьому статусі, повідомили в прес-службі Національної поліції України.

Під Одесою на хабарі спійманий слідчий npu.gov.ua

Як було встановлено, капітан поліції розслідував кримінальну справу за фактом пограбування. Під час допиту поліцейський став вимагати у одного зі свідків гроші, погрожуючи зробити його підозрюваним.

Необхідну суму в національній валюті вимагач отримав прямо біля дверей райвідділу. Відразу після цього його затримали. Незважаючи на те, що попався "на гарячому", затриманий став заперечувати свою провину, заявивши, що жодних грошей не отримував.

Під Одесою на хабарі спійманий слідчий npu.gov.ua

Під Одесою на хабарі спійманий слідчий npu.gov.ua

Затриманого копа вже відсторонили від посади і помістили під варту з можливістю внесення застави. Кримінальне провадження щодо нього розпочато за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейська 2-го взводу 1-ї роти 3-го батальйону патрульної поліції Одеської області Зоя Мельник розповіла про корупцію, методи роботи і невиконання своїх обов'язків реформованими правоохоронними органами регіону. У Facebook вона докладно розповіла, що відбувається в поліції області і попросила допомоги і підтримки в українців.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!