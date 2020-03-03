Прокуратура Одеської області оголосила про підозру двом вихователям скандально відомого притулку "Світанок", в якому знущалися над дітьми.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Вихователів підозрюють в невиконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх.

Нагадаємо, що в кінці липня 2019 року один співробітників охоронного агентства, які прибули в притулок за викликом вихователя, бив і знущався над двома дітьми – хлопчиком і дівчинкою.

Слідство встановило, що вихователі в цей час залишили дітей без нагляду, чим фактично не запобігли фізичному та психологічному насильству проти них.

Зараз вирішується питання про обрання співробітникам притулку запобіжного заходу. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф до 850 грн, громадські роботи на строк до 240 годин або позбавлення права обіймати певні посади до 3 років.

В Одесі судитимуть вихователів за знущання над дітьми Цензор.Нет

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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