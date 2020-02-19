"Відмовляється говорити": з'явилися дані про жертву стрілянини в перукарні Одеси

Працівниця одеської перукарні, в яку напередодні стріляв невідомий чоловік, вижила завдяки старанням медиків. Жінка перенесла операцію і зараз її життю нічого не загрожує.

Увечері 18 лютого постраждала з численними вогнепальними пораненнями була доставлена в Міську клінічну лікарню №1, де її відразу помістили в хірургічне відділення, повідомила хірург МКЛ №1 Світлана Дарповіч (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Вчора в хірургічне відділення 1-ї міської лікарні була доставлена пацієнтка з множинними вогнепальними пораненнями грудної клітини та поперекової області. Життєві органи не були зачеплені. Її вдалося стабілізувати. Було виконано гемостаз, дренування ран, зупинено кровотечу, виконана первинна обробка ран. Зараз вона знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує терапію " – повідомила лікар.

В ході операції з ран 45-річній жінки були вилучені предмети (кулі), які передані на експертизу правоохоронцям.

У свою чергу, Telegram-канал Одесса.INFO повідомляє, що постраждала відмовляється пояснювати поліцейським ситуацію.

З'явилися дані про жертву стрілянини в перукарні Одеси

Нагадаємо, увечері 18 лютого в Київському районі Одеси озброєний пістолетом чоловік в кепці і медичній масці увірвався в салон краси і кілька разів вистрілив в спину жінці-перукаря, яка обслуговувала клієнта. Розстрілявши її, злочинець зник. Постраждалу терміново госпіталізували.

На місці події правоохоронці виявили 4 гільзи, імовірно, випущені з травматичного пістолета. Поліція кваліфікувала те, що трапилося, як "замах на вбивство". Слід злочинця не змогли взяти службові собаки. До теперішнього моменту його так і не затримали.

З'явилися дані про жертву стрілянини в перукарні Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 19 лютого на трасі Київ-Одеса в Миколаївській області сталася серйозне ДТП, в якій постраждали 17 человек..На 296 кілометрі автодороги М-05 в районі селища Криве Озеро пасажирський автобус TemsaDiamond компанії "Автолюкс", який прямував з Одеси до Києва, зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo.

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