Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет. Фото

Під Одесою на міському пляжі Південного 23 січня місцевий рибалка виявив предмет схожий на авіабомбу

Чоловік повідомив про знахідку військовим. Про це повідомляє Yuzhny.info (щоб побачити фото, доскрольте сторінку до кінця).

На пляж, окрім військових, прибули рятувальники, поліція і представники міської адміністрації. Вони прийшли до висновку, що предмет схожий на об'ємно-детонючу авіаційну бомбу (ОДАБ).

До точної ідентифікації об'єкт буде знаходитися під охороною. Після буде прийнято рішення про його утилізацію.

Правоохоронці настійно рекомендують місцевим жителям не наближатися до предмету з метою безпеки. За їх словами, у подібній авіабомби діаметр розльоту осколків становить близько 200 метрів.

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Величезна авіабомба? На пляжі під Одесою знайшли підозрілий предмет yuzhny.info

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в середу, 22 січня, на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула маштабна пожежа.

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