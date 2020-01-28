На Одещині судові засідання у справі про вбивство 11-річної Даші Лук'яненко відбуватимуться у закритому режимі.

Роздільнянський районний суд ухвалив таке рішення на прохання прокурора, незважаючи на те, що обвинувачений і потерпіла сторона просили залишити слухання відкритими. Про це повідомляє odessitua.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Також Миколі Тарасову, якого підозрюють у вбивстві дівчинки, продовжили термін утримання під вартою до 26 березня. Він перебуватиме у загальній камері СІЗО.

Відносно 22-річного Миколи Тарасова відкриті кримінальні провадження за чотирма статтями: частина 4 статті 152 КК України (спроба зґвалтування неповнолітньої), частина 2 статті 146 (викрадення) частина 2 статті 115 (умисне вбивство) і статтею 297 (наруга над тілом). Закрите судове засідання по суті призначене на 6 лютого.

Вбивство Даші Лук'яненко: суд у справі вирішили закрити odessa.online

Вбивство Даші Лук'яненко: суд у справі вирішили закрити odessa.online

Даша Лук'яненко Сергій Лук'яненко/Facebook

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона з ринку вирушила до школи на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута у вигрібну яму на території будинку Тарасових. У цьому злочині зізнався 22-річний Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їхній син, і навіть пройшли детектор брехні.

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