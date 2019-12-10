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10 грудня • оновлено в 19:41
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"Змусили і били": підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко зробив гучну заяву

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Микола Тарасов, підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою влітку 2019 року, – змінив свідчення.

Як пише "Українська Служба Інформації", про це Микола Тарасов заявив у Роздільненському районному суді, де 10 грудня відбулося перше засідання "по суті". Адвокат підозрюваного не з'явився, і судді перенесли слухання на 11 грудня, але Тарасов встиг зробити гучну заяву.

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Він заявив, що не винен, а зізнатися у вбивстві його силою змусили поліцейські, тому він відмовляється від своїх свідчень.

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

usionline.com

"Я її не вбивав. Поліцейські змусили мене взяти провину. Вони мене били. Скільки разів вони обшукували наш будинок, і тільки через тиждень знайшли її в ямі. Вони кажуть, що я переховав тіло. Але я цього не робив", – завив підозрюваний.

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

usionline.com

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

Убивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

usionline.com

Термін утримання підозрюванного під вартою закінчується 20 грудня. 22-річному Миколі Тарасову загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

Вбивство Даші Лук'яненко: підозрюваний зробив гучну заяву

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • 13 червня в селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

  • Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була вбита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

  • Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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