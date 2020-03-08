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8 березня • оновлено в 13:22
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Вбивство Даші Лук'яненко на Одещині: суд прийняв несподіване рішення

2.2т
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Роздільнянський райсуд, який розглядає справу про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині, зобов'язав перевірити дії поліцейських, які заарештували можливого вбивцю дівчинки.

Перед цим підозрюваний Микола Тарасов звинуватив правоохоронців у побитті та загрозах, повідомляє видання "Пушкінська".

Facebook Віктора Лобача

Facebook Віктора Лобача

Микола Тарасов

Новий адвокат підозрюваного Олег Слюсар подав до суду клопотання про те, щоб доручити компетентним органам перевірити факти про можливий тиск на його підзахисного після затримання.

Суд задовольнив клопотання і доручив прокурору Роздільнянської прокуратури внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Перевірку поліцейських буде проводити миколаївське відділення Державного бюро розслідувань.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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