Роздільнянський райсуд, який розглядає справу про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині, зобов'язав перевірити дії поліцейських, які заарештували можливого вбивцю дівчинки.

Перед цим підозрюваний Микола Тарасов звинуватив правоохоронців у побитті та загрозах, повідомляє видання "Пушкінська".

Новий адвокат підозрюваного Олег Слюсар подав до суду клопотання про те, щоб доручити компетентним органам перевірити факти про можливий тиск на його підзахисного після затримання.

Суд задовольнив клопотання і доручив прокурору Роздільнянської прокуратури внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Перевірку поліцейських буде проводити миколаївське відділення Державного бюро розслідувань.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні. Однак їм влаштували цькування в рідному селі.

Пізніше Тарасов повідомив, що не винен, а зізнався у вбивстві дівчинки під тортурами поліцейських.

У січні 2020 року в адміністрації СІЗО повідомили, що Тарасову загрожує небезпека з боку інших ув'язнених.

У рідному селі Іванівка вбитій дівчинці поставили пам'ятник у вигляді янгола.