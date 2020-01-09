Миколу Тарасова, якого підозрюють у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко під Одесою влітку 2019 року, залишили в одеському СІЗО. Суд також відмовився перевести його на особливий режим утримання до одиночної камери, визнавши необгрунтованими доводи представників ізолятора про те, що Тарасову загрожує небезпека.

Про це стало відомо в ході засідання Роздільнянського райсуду Одеської області, звідки активіст Володимир Букач вів пряму відео-трансляцію на своїй сторінці в Facebook (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Під час засідання суддя повідомив сторонам про клопотанні, заявлене співробітниками СІЗО. Посилаючись на оперативні дані, вони стверджують, що в одеському ізоляторі Тарасову загрожує небезпека, в зв'язку з чим його просять перевести в інше СІЗО або організувати посилені заходи безпеки.

Прокурор заявив, що проти переводу підозрюваного в інший ізолятор або створення для його утримання особливих умов. За словами обвинувача, в ізоляторі є штатний юрист, який міг би особисто прибути на засідання, щоб викласти свої аргументи більш предметно. Цікаво, що проти зміни умов утримання або переводу з Одеси в інше СІЗО виступив не тільки прокурор, а й сам обвинувачений, і його адвокат.

Вислухавши думки сторін, суд відхилив клопотання представників ізолятора.

Крім того, на засіданні 9 січня потерпіла сторона заявила позов про відшкодування морального і матеріального збитку, для ознайомлення з яким адвокат підсудного попросив 15 днів.

Вбивство Дарини Лук'яненко: в СІЗО заявили про небезпеку для підозрюваного Миколи Тарасова usionline.com

Вбивство Дарини Лук'яненко: в СІЗО заявили про небезпеку для підозрюваного Миколи Тарасова usionline.com

Нагадаємо, під час попереднього засідання суду 10 грудня підозрюваний Тарасов заявив, що відмовляється від свідчень, які поліцейські, нібито, вибили з нього силою.

Вбивство Дарини Лук'яненко: в СІЗО заявили про небезпеку для підозрюваного Миколи Тарасова

Як раніше писав OBOZREVATEL :

13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні.

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