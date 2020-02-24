10 людей постраждали в ДТП за участю маршрутки та вантажівки на трасі Одеса-Мелітополь.

Аварія трапилася близько 23:40 23 лютого в Миколаївській області на 115 кілометрі траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, повідомили в прес-службі ГУНП в Миколаївській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Попередньо, вантажівка DAF з цистерною, вилетівши "на встречку", врізався в маршрутний автобус сполученням "Маловарварівка-Центральний ринок". В результаті вісім пасажирів і водій автобуса, а також водій вантажівки з травмами були доставлені в лікарню. Обидва водії перебувають в реанімації у важкому стані,

Вантажівка влетіла в маршрутку на трасі Одеса-Мелітополь ГУНП в Миколаївській області

Вантажівка влетіла в маршрутку на трасі Одеса-Мелітополь ГУНП в Миколаївській області

Момент ДТП зафіксувала камера відеореєстратора очевидця аварії. Відео опублікував Telegram-канал Одесса.INFO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в селі Карналіївка Білгород-Дністровського району 41-річний співробітник поліції охорони, який був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням та перекинувся. В результаті аварії загинув 42-річний пасажир.

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