У СІЗО Одеси під прикриттям адміністрації кримінальні авторитети били в'язнів і вимагали у них гроші.

Співробітники установи влаштовували "зустрічі" простих арештантів з "смотрящими" в службових приміщеннях. Про це повідомляє slidstvo.info.

Журналістам вдалося поспілкуватися з одним з ув'язнених Андрієм Подоличем. Його засудили за шахрайство, але чоловік вважає себе невинним і оскаржує вирок. Андрій сидить у СІЗО з грудня 2018 року. За його словами, тортури почалися відразу після того, як він потрапив за ґрати.

Одного разу його вивели з камери "для спілкування" працівники в'язниці і відвели в кабінет для відпочинку співробітників. Там його чекав "статусний" арештант, який став вимагати гроші. Після відмови, накинувся з ножем. Андрію вдалося дати відсіч, і він вийшов з кімнати. Після адміністрація посадила його в карцер, де "зустрічі" з побиттям продовжилися. Причому, інших ув'язнених, які це робили, до нього приводили співробітники СІЗО. Вони мають відсоток з вибитих у арештантів грошей – розповідає Андрій.

На одній з таких зустрічей, чоловіка жорстоко побили арештанти під керівництвом авторитета на прізвисько "Батумський" – ця людина є "смотрящим" за СІЗО Одеси. Він вимагав у Подолича 3 000 доларів. За словами Андрія, він звернувся через побої до адміністрації установи, але там чоловікові заявили, що синці він отримав, впавши з нар.

Катування та вимагання грошей: ув'язнені розповіли про жахи одеського СІЗО slidstvo.info

Подолич розповідає, що такі схеми в СІЗО "кришував" оперативник Олександр Торзюк. Після розслідування журналістів його звільнили.

Ще одне ім'я, яке згадав Андрій Подоліч – Валентин Сабінський, який до недавнього часу був заступником начальника установи. Він теж став героєм журналістського розслідування і його звільнили, а також відкрили кримінальне провадження за вимагання.

Інший в'язень одеського СІЗО Андрій Тороп звернувся до журналістів через свого адвоката Світлану Берлюту. Жінка назвала ті ж імена, що й Андрій Подолич. За словами адвоката, її підзахисного бив криміналітет при сприянні адміністрація установи. У чоловіка були численні гематоми і переломи ребер. Таким чином у нього вимагали 1 500 доларів. Інші арештанти дзвонили сестрі постраждалого, вимагаючи продати машину, щоб її родич залишився живим. Сестра кожні раз чула як її брата жорстоко б'ють. Тороп від відчаю навіть кілька разів різав собі вени.

Катування та вимагання грошей: ув'язнені розповіли про жахи одеського СІЗО slidstvo.info

Катування та вимагання грошей: ув'язнені розповіли про жахи одеського СІЗО slidstvo.info

Через ці та інші жахливі випадки, які відбувалися в СІЗО Одеси, його начальника звільнили, але як вдалося дізнатися журналістам Володимира Шевченка, який за даними розслідувачів знав про те, що відбувається в установі, просто перевели на іншу посаду в Кіровоградську область.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в СІЗО Одеси двоє арештантів побили насмерть третього. Це сталося за згодою адміністрації установи, яка допустила потенційних вбивць до жертви.

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