Головна Новини
5 березня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Рені в дитини запідозрили коронавірус: лікарі вгамували паніку

1.6т
Читати матеріал російською

На Одещині в місті Рені 15-річного підлітка госпіталізували з підозрою на коронавірус. Побоювання медиків не підтвердилися.

У лікарні Ізмаїла хлопчикові, який щойно приїхав із Італії, зробили експрестест і поставили діагноз – грип. У пресслужбі ОДА уточнили, що біологічний матеріал, взятий у дитини, відправили у вірусологічну лабораторію в Одесу. Там мають точно визначити, на що хворіє пацієнт.

Лікарі щогодини інформують колег з обласного центру про стан підлітка. В ОДА уточнили, що він забезпечений усіма необхідними медикаментами.

В Рені в дитини запідозрили коронавірус

В Рені в дитини запідозрили коронавірус

Апостроф

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих із Уханя через коронавірус.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Одесса не Санжары. Когда Красная армия вошла в освобожденную Одессу, полицаи уже висели на заборах и столбах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги