На Одещині в місті Рені 15-річного підлітка госпіталізували з підозрою на коронавірус. Побоювання медиків не підтвердилися.

У лікарні Ізмаїла хлопчикові, який щойно приїхав із Італії, зробили експрестест і поставили діагноз – грип. У пресслужбі ОДА уточнили, що біологічний матеріал, взятий у дитини, відправили у вірусологічну лабораторію в Одесу. Там мають точно визначити, на що хворіє пацієнт.

Лікарі щогодини інформують колег з обласного центру про стан підлітка. В ОДА уточнили, що він забезпечений усіма необхідними медикаментами.

В Рені в дитини запідозрили коронавірус Апостроф

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих із Уханя через коронавірус.

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