В Одесу пізно ввечері 23 березня спеціальним бортом з Києва доставили експрес-тести на коронавірус, а також спецзасоби для захисту медиків.

Про це в Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одещина стала гуманітарних хабом – від нас вантаж буде доставлений також в Миколаїв, Херсон, Вінницю і Кропивницький. ПЛР-тести відразу будуть доставлені в лабораторний центр в Одесі і наші вчені зможуть ефективно і швидко визначати хворобу. Також ми почнемо сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для наших лікарів. Вже завтра медичні установи будуть укомплектовані цими засобами", – написав Куций.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі закривається клініка Національного медичного університету, в якій знаходиться дев'ять апаратів ШВЛ, необхідних для порятунку життя хворих з коронавірусом.

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