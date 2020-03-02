В одеському порту виявили автомобілі з кокаїном. Відео

Співробітники СБУ вилучили в порту "Південний" під Одесою 31 кг латіноамерінского кокаїну.

Орієнтовна вартість такої партії наркотиків на чорному ринку перевищує 90 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

Оперативники спецслужби встановили, що в лютому в порт "Південний" з неназваною країни в Латинській Америці надійшов вантажний контейнер з автомобілями.

"У ході поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з високоякісним кокаїном, загальною вагою майже 31 кілограмів вартістю на чорному ринку більш ніж 90 млн гривень", – розповіли в СБУ.

Потім було встановлено, що частину ввезеного кокаїну зловмисники планували контрабандою перемістити в країни Європейського Союзу.

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

Після цього в ході проведення спільної спецоперації силовики "взяли" в Києві трьох учасників угруповання, в тому числі одного іноземного співорганізатора наркобізнесу. Затримання відбулося після закладки брикетів з кокаїном в спеціально виготовленому тайнику в автомобілі кур'єра для перевезення в ЄС.

За наявними даними, учасники угруповання планували протягом поточного року здійснити ще кілька контрабандних поставок в Україну: майже 500 кілограмів кокаїну для подальшого збуту в нашій країні і Європейському Союзі.

В даний момент тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків.

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

В одеському порту вилучили кокаїну на 90 млн гривень СБУ України

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