У в'їзду в Одеський морський торговий порт спостерігаються величезні черги далекобійників, які бажають потрапити в порт. Зокрема, велике скупчення водіїв можна спостерігати в офісі компанії "Євротермінал".

Як в Одесі ігнорують вимоги карантинних норм, зафіксував депутат Одеської міськради, транспортний експерт і підприємець Олександр Захаров, який опублікував фото на своїй facebook-сторінці (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформляються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порта зібрав по 17 дол. З душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна. У порту звертатися нема до кого. Ті там , що схеми черзі вбудовували в порт, зараз вже там "керують". Нагорі волають: "Не ходіть, сидіть удома". А внизу, в Од.порту: "Платіть бабки, стійте, потім в рейсах по країні розвозите вірус ... або сидіть вдома, не возите з вірусом ..." Можна подумати, за сидіння вдома, хтось дітей погодує ... ожирілий голодного, ну, ніяк не зрозуміє ... Про що там, наверху верещать? ", – написав депутат.

Відзначимо, що компанія "Євротермінал", яку пов'язують з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, експлуатує площадку накопичення, через яку вантажні автомашини потрапляють в Одеський морський торговий порт. З березня 2016 року, коли мерія заборонила фурам пересуватися по вулицях міста, компанія стала єдиним суб'єктом господарювання, через територію якого, не порушуючи правил дорожнього руху, можна потрапити в порт. За проїзд стягується плата – по 17 доларів США з машини.

У 2017 році цим зацікавився Антимонопольний комітет України, констатувавши, що "Євротермінал" зловживає своїм монопольним становищем. На думку АМКУ, "Євротермінал" бере гроші за послуги, які фактично не оказує. Компанію оштрафували на 5 мільйонів 369 тисяч гривень і зобов'язали забезпечити можливість безкоштовного проїзду в Одеський морський порт експедиторів (перевізників).

"Євротермінал" оскаржив це рішення в суді. Юристи фірми наполягали на тому, що вона надає "комплекс послуг", в який, поряд з іншими, входить і оплата за проїзд. Перша інстанція підтримала підприємців. Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ і скасував рішення АМКУ про нарахування підприємству штрафу в 5,396 млн грн. Однак після виграшу в першій інстанції на сторону антимонопольників став Північний апеляційний суд столиці, а далі колегія Касаційного господарського суду. Гроші з перевізників, проте, збирати не перестали.

У в'їзду в Одеський порт черги далекобійників без масок Олександр Захаров / Facebook

У в'їзду в Одеський порт черги далекобійників Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі городяни перекрили трамвайну колію, заблокувавши рух трамваїв на селищі Котовського. Люди протестують проти обмежень за кількістю перевезених міським транспортом пасажирів, введених владою в зв'язку з карантином через коронавируса.

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