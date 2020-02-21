У Преображенському парку в центрі Одесі знайшли людські останки. Ситуацію повинна прояснити експертиза.

Моторошну знахідку зробили робочі, які займаються в парку будівельними роботами. Цю інформацію Odessa.online підтвердили в поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сухі фрагменти кісток у великій кількості були вилучені правоохоронцями. Останки направлені на експертизу, яка повинна встановити їх вік.

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

Відзначимо, що Преображенський парк був розбитий поруч з ринком "Привоз" в передвоєнні роки на місці Першого християнського цвинтаря Одеси. Воно існувало з початку заснування міста і офіційно перестло функціонувати в кінці позаминулого століття. Тому, наявність там людських кісток цілком зрозуміла. Але стверджувати, що останки належать до минулих епох, можна буде лише після отримання результатів експертизи.

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

В одеському парку виявили людські кістки Олексій Костржицькій / Facebook

Поки ж правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 115-ю статтєю КК України (умисне вбивство) з поміткою "природна смерть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 20 лютого біля пам'ятника Дюку в Одесі пройшла акція пам'яті Героїв Небесної Сотні. В ній взяли участь кілька десятків одеситів. Після панахиди за загиблими за Україну присутні запалили свічки і розставили лампадки в формі державного герба.

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