В Одеському аеропорту викрили злочинну схему митників. Фото

В Одеському аеропорту співробітники СБУ розкрили механізм вимагання хабарів митниками у комерсантів за безперешкодне перевезення товарів.

Оперативники встановили, що співробітники митного поста систематично вимагали гроші за оформлення одягу, який бізнесмени ввозили з країн Близького Сходу. Про це повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Правоохоронці зафіксували 4 факти отримання хабарів. Одного з фігурантів справи затримали на гарячому. Митник хотів знищити сліди злочину, намагаючись заховати гроші під підвіконня, а долоні облив фарбою для печаток.

Йдуть слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Вона передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

В Одеському аеропорту виявили злочинну схему митників СБУ

В Одеському аеропорту виявили злочинну схему митників СБУ

В Одеському аеропорту виявили злочинну схему митників СБУ

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