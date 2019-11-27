В Одеському аеропорту трапилася чергова небезпечна НП з літаком: що відомо

В Одеському аеропорту в аварійному режимі сів літак. У двомісного навчально-тренувального YAK-18 відмовив двигун.

27 листопада він злетів з іншого одеського аеродрому – "Гідропорт" –приблизно об 11:00, а вже о 12:53 був змушений здійснити аварійну посадку, ледь дотягнувши до злітно-посадкової смуги "Одеси". Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі аеропорту.

В Одеському аеропорту відбулася чергова небезпечна НП з літаком wikimedia.org (ілюстрація)

"Повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому "Гідропорт". На борту перебували дві людини. Ніхто з них не постраждав", – йдеться у зверненні.

Інцидент ніяк не вплинув на роботу основної повітряної гавані Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу на час внутрішнього розслідування аварії в одеському аеропорту, коли у літака Boeing 737 під час посадки відламало шасі.

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