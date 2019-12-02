В Одеському аеропорту відбулися обшуки: що трапилося

В Одеському аеропорту працівники СБУ і Генпрокуратури провели обшуки. За даними правоохоронців, чиновники комунального підприємства причетні до схеми привласнення 11 млн грн, які були виділені на ремонтні роботи.

Посадові особи КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" у змові з підконтрольним їм генпідрядником перевели кошти на рахунки фірм з ознаками фіктивності. Ремонт фактично проведений не був. Це могло становити загрозу життю і здоров'ю пасажирів, повідомили у пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Під час обшуків на території аеропорту і в офісах фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документи та електронні носії, які містять інформацію щодо незаконної діяльності. Стосовно керівника фірми-підрядника, яка не виконала ремонтні роботи, відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

В Одеському аеропорту відбулися обшуки ssu.gov.ua

В Одеському аеропорту відбулися обшуки ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії 22 листопада відбулися обшуки. За даними правоохоронців чиновники привласнили 100 млн грн.

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