В Одеській ОДА заступилися за організаторів марафону, де загинула спортсменка

В Одеській ОДА заступилися за організаторів марафону "Ультра-Трейл Куяльник", на якому загинула спортсменка Катерина Катющева.

Глава пресслужби Одеської ОДА Олександр Скляренко в Facebook написав, що організатор забігу Ірина Дашкова через події знаходиться в лікарняному стані.

"Скромна невелика дівчина, організатор, Ірина Дашкова – 5 років тому одна придумала цей забіг і надихнула багатьох людей звернути увагу на Куяльник. Вона вже другу добу з хворою головою і не спавши більше двох діб майже в лікарняному стані. Вона одна тримає удари від сотень гнівних людей, ЗМІ, які домоглися того, що, як і завжди у нас в країні все звалять на найслабшого", – зазначив Скляренко.

Він зазначив, що організатори зробили багато, щоб забезпечити всім необхідним учасників марафону.

"Один з КП – посеред пустелі. Дивіться уважно скільки тут всього. У червоному – медики, на столах їжа, напої, солодке, солоне, купа води, намети, тенти, наша машина, машини на інших КП, машина швидкої і джип, який їздив по трасі з водою, веловолонтери, які теж їздили по трасі", – додав Скляренко.

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