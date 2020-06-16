В Одеській ОДА розповіли про тяжкі випробування на марафоні, де загинула спортсменка
Марафон в Одеській області, де загинула Катерина Катющева був трейлом – важким забігом по пересіченій місцевості. Даний вид бігу становить небезпеку для спортсменів.
Про умови забігу в Facebook написав глава пресслужби Одеської ОДА Олександр Скляренко, зазначивши, що організатори забігу створювали всі умови для бігунів.
"Це трейл – загугліть. Пішов з маршруту на 20 метрів вліво в кущі, і тебе будуть шукати півдня. А ще потрібно зрозуміти, загубився ти взагалі або вирішив відпочити біля Лиману? А таке було. У позаминулому році, учасник, майже втратив свідомість, але не зійшов зі шляху маршруту, відразу був знайдений і протягом п'ять хвилин відновлений, привезений на КП. Але якщо зійшов з маршруту і не відповідаєш, то на трейлі важко відразу знайти – 10 км це велика територія", – йдеться в повідомленні.
Скляренко додав, що на останній ділянці забігу з Катющевою було все в порядку. З дівчиною спілкувався волонтер, який дав їй води та перевірив самопочуття.
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