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31 березня • оновлено в 12:02
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В Одеській області зсув убив двох людей. Фото

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В Одеській області засипало грунтом двох людей. Рятувальники дістали тіла без ознак життя.

Трагедія трапилася на березі Хаджибейського лиману в селі Алтестово Біляївського району, повідомили в прес-службі регіонального управління ДСНС (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Прибувши на виклик, рятувальники розчистили обвалився грунт і дістали тіла двох чоловіків. Їхні особи і обставини події встановлюються.

В Одеській області зсув убив двох людей

В Одеській області зсув убив двох людей

od.dsns.gov.ua

В Одеській області зсув убив двох людей

В Одеській області зсув убив двох людей

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний житель села Шевченково Кілійського району на Одещині прийшов з бойовою гранатою в приміщення АЗС. 25-річний молодий чоловік заблукав на АЗС пізно вночі в пошуках додаткової дози алкоголю.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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