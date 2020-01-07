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7 січня • оновлено в 10:35
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Під Одесою підліток вчинив жахливе самогубство

1.2т
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У селі Новосільське Одеської області 6 січня виявили повішеним 16-річного хлопця.

Підліток повісився в місцевій теплиці. Про це Odessa.online повідомили джерела в поліції.

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"Прощавай, мамо! Тіло кремуй, попіл у море": в Одесі юнак наклав на себе руки. Фото 18+

Правоохоронці уточнили, що юнак ріс у неблагополучній сім'ї, залишився без батьків.

В Одеській області повісився підліток

В Одеській області повісився підліток

49000.com.ua

Крім того, він раніше повідомляв про намір накласти на себе руки. Тіло підлітка направлено на експертизу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою 15-річна вагітна наклала на себе руки від безвиході.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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