Під Одесою підліток вчинив жахливе самогубство

У селі Новосільське Одеської області 6 січня виявили повішеним 16-річного хлопця.

Підліток повісився в місцевій теплиці. Про це Odessa.online повідомили джерела в поліції.

Правоохоронці уточнили, що юнак ріс у неблагополучній сім'ї, залишився без батьків.

В Одеській області повісився підліток 49000.com.ua

Крім того, він раніше повідомляв про намір накласти на себе руки. Тіло підлітка направлено на експертизу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою 15-річна вагітна наклала на себе руки від безвиході.

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