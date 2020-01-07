Під Одесою підліток вчинив жахливе самогубство

У селі Новосільське Одеської області 6 січня виявили повішеним 16-річного хлопця.
Підліток повісився в місцевій теплиці. Про це Odessa.online повідомили джерела в поліції.
Правоохоронці уточнили, що юнак ріс у неблагополучній сім'ї, залишився без батьків.
В Одеській області повісився підліток
49000.com.ua
Крім того, він раніше повідомляв про намір накласти на себе руки. Тіло підлітка направлено на експертизу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою 15-річна вагітна наклала на себе руки від безвиході.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!