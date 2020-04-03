В Одеській області затримали чотирьох громадян Молдови, які незаконно перетнули український кордон і прямували "відвідати родичів".

Прикордонникам іноземці зізналися, що ще сподівалися знайти в Україні роботу, тому захопили з собою баян, повідомили в прес-службі ДПСУ (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Співробітники Прикордонної поліції Молдови повідомили українським прикордонникам, що спостерігають, як група невідомих намагається незаконно потрапити в Україну на напрямку Карагасани–Чистоводне.

На перехоплення були підняті українські стражі кордону відділу Старокозаче, які виявили нелегалів вже на території України.

В Одеській області затримано квартет "баяністів" -нелегалів з Молдови dpsu.gov.uа

"Ансамбль" намагався сховатися на горищі приватного будинку в селі Руськоіванівка Білгород-Дністровського району. Виявилося, що всім "музикантам" – до 30 років, але раніше деякі з них вже затримувалися за незаконний перетин українського кордону.

На цей раз їм доведеться відповідати в суді, який визначить розмір штрафу та вирішить подальшу долю затриманих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний житель села Шевченкове Кілійського району на Одещині прийшов з бойовою гранатою в приміщення АЗС. 25-річний молодий чоловік заблукав пізно вночі в пошуках додаткової дози алкоголю.

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