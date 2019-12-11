Головна Новини
11 грудня • оновлено в 15:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Одесою лікар піде під суд за вбивство дитини: що відомо

402
Читати матеріал російською

В Одеській області судитимуть лікаря, чия недбалість коштувала життя 8-річній дитині.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, медику однієї з лікарень міста Подольськ повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Новини
"Зніміть рожеві окуляри!" 34-річний українець вже два тижні лежить у комі через недбалість лікарів

За версією слідства, лікар-анестезіолог ввів в організм 8-річного хлопчика препарат, який спровокував у дитини анафілактичний шок, що призвело до летального результату.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Лікарська недбалість коштувала життя дитині

Лікарська недбалість коштувала життя дитині

dumskaya / скрін

8-річний Денис Паламарчук помер в Подільській лікарні в березні цього року після проведення операції з видалення аденоїдів з використанням анестезії.

Нагадаємо, це вже не перша смерть дитини у подольській лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі будут судити двох медпрацівників лікарні міста Подольск, за вини котрих в серпні 2016 року померла 11-річна дівчинка. Медиків обвинувачують у службовій халатності, яка призвела до тяжких наслідків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги