Під Одесою лікар піде під суд за вбивство дитини: що відомо

В Одеській області судитимуть лікаря, чия недбалість коштувала життя 8-річній дитині.
Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, медику однієї з лікарень міста Подольськ повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.
За версією слідства, лікар-анестезіолог ввів в організм 8-річного хлопчика препарат, який спровокував у дитини анафілактичний шок, що призвело до летального результату.
Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до трьох років в'язниці.
Лікарська недбалість коштувала життя дитині
dumskaya / скрін
8-річний Денис Паламарчук помер в Подільській лікарні в березні цього року після проведення операції з видалення аденоїдів з використанням анестезії.
Нагадаємо, це вже не перша смерть дитини у подольській лікарні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі будут судити двох медпрацівників лікарні міста Подольск, за вини котрих в серпні 2016 року померла 11-річна дівчинка. Медиків обвинувачують у службовій халатності, яка призвела до тяжких наслідків.
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