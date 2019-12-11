Під Одесою лікар піде під суд за вбивство дитини: що відомо

В Одеській області судитимуть лікаря, чия недбалість коштувала життя 8-річній дитині.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, медику однієї з лікарень міста Подольськ повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

За версією слідства, лікар-анестезіолог ввів в організм 8-річного хлопчика препарат, який спровокував у дитини анафілактичний шок, що призвело до летального результату.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Лікарська недбалість коштувала життя дитині dumskaya / скрін

8-річний Денис Паламарчук помер в Подільській лікарні в березні цього року після проведення операції з видалення аденоїдів з використанням анестезії.

Нагадаємо, це вже не перша смерть дитини у подольській лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі будут судити двох медпрацівників лікарні міста Подольск, за вини котрих в серпні 2016 року померла 11-річна дівчинка. Медиків обвинувачують у службовій халатності, яка призвела до тяжких наслідків.

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