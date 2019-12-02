В Одеській області школяра "зґвалтували" однолітки: подробиці інциденту

В Одеській області кілька школярів "зґвалтували" однокласника. Інцидент стався в безлюдному місці, коли приниженням не могли перешкодити сторонні.

Про це OBOZREVATEL дізнався з Єдиного судового реєстру. 22 жовтня троє учнів старших класів школи міста Болграда Одеської області затиснули біля стіни свого однолітка. Вони стали чіпати його статеві органи і матюкатися, погрожуючи розправою, якщо хлопець про це кому-небудь повідомить. В результаті "дитина відчула дискомфорт і приниження", - наголошується в судовій ухвалі.

В Одеській області школяра "згвалтували" однолітки medbooking.com (Ілюстрація)

Після екзекуції потерпілий розповів своїм батькам про те, що трапилося. Ті, в свою чергу, повідомили про інцидент шкільному вчителеві, який повідомив поліцію. На батьків дітей- "ґвалтівників" склали адмінпротоколи.

За рішенням Болградського районного суду мати одного з хлопчиків оштрафували на 850 гривень за неналежне виховання сина. Також її зобов'язали сплатити судовий збір в 384 гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи розповіли, як батькам розпізнати буллінг. На це, зокрема, можуть вказувати небажання йти в школу, дивні дзвінки, замкнутість і деякі інші ознаки, що вказують на наявність у дитини проблем.

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