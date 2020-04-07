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7 квітня • оновлено в 11:55
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В Одеській області чоловік застрелив брата. Оперативне відео

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В Одеській області молодший брат застрелив з рушниці старшого, який вимагав у нього гроші на спиртне.

Трагедія трапилася вселі Ліски Кілійського району Одеської області, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Між чоловіками періодично виникали конфлікти, які іноді закінчувалися рукоприкладством. У день вбивства брати посварилися в черговий раз. За словами підозрюваного, він побачив у вікно, як родич біжить до дому в неадекватному стані. Щоб уникнути бійки 43-річний чоловік схопив рушницю і вистрілив у бік 48-річного брата. Від отриманого вогнепального поранення чоловік помер в кареті "швидкої".

В Одеській області чоловік застрелив брата

В Одеській області чоловік застрелив брата

ГУНП в Одеській області

Підозрюваний свою провину не заперечує. Йому інкримінують ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Чоловіка помістили під варту до обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний житель села Шевченкове Кілійського району на Одещині прийшов з бойовою гранатою в приміщення АЗС. 25-річний молодий чоловік заблукав на АЗС пізно вночі в пошуках додаткової дози алкоголю.

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Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство новини Одеси
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