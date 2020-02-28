В Одеській обласній лікарні 28 лютого помер 3-річний малюк, який отримав сильні опіки під час пожежі в приватному будинку в Білгород-Дністровському.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова, яка займалася збором коштів на лікування дитини.

"Серце маленького Ярика, який отримав 75% опіків тіла під час пожежі, сьогодні вночі зупинилося. Лікарі зробили все, що могли. Ярик був повністю забезпечений всім необхідним завдяки всім вам. Але, на жаль, дива не сталося", – написала Ножевнікова.

В одеській лікарні помер 3-річний хлопчик, який постраждав при пожежі Катерина Ножевнікова / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в Білгороді-Дністровському Одеської області пізно ввечері 20 лютого сталася пожежа в приватному будинку. В результаті загинув 29-річний чоловік, а його 3-річний племінник з опіками у вкрай важкому стані був доставлений в лікарню.

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