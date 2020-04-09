В Одесі знешкодили небезпечну банду. Подробиці і фото

В Одесі поліція затримала двох членів злочинної групи, яка спеціалізувалася на пограбуваннях.

Оперативними заходами було встановлено організатора і всіх учасників банди. Всі вони мешканці Одеси. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Жертвами грабіжників ставали виключно відвідувачі розважальних закладів. Після виходу злочинці супроводжували громадян до їхніх домівок і там, погрожуючи фізичною розправою, грабували. Також правоохоронці встановили людей, які займалися скупкою крадених речей і цінностей.

Зараз затримані організатор угруповання і його помічник. У їхніх квартирах і інших підозрюваних у пограбуваннях поліцейські знайшли 4 200 доларів 162 000 гривень, зброю, ювелірні прикраси та інші речі, які можуть належати потерпілим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Громадяни, які могли постраждати від рук цієї банди можуть дзвонити в поліцію за телефонами 102 або +38 (048) 779-44-26.

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

В Одесі знешкодили небезпечну банду od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зухвалі грабіжники викрали з автомобіля 50 тисяч доларів.