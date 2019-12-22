Головна Новини
22 грудня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У катакомбах Одеси спалахнула пожежа: заживо згоріла людина. Подробиці і фото

1.3т
Читати матеріал російською

В Одесі в районі курорту "Аркадія" вранці 22 грудня спалахнула пожежа. Після гасіння загоряння в катакомбах рятувальники знайшли тіло безхатченка, який там жив.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В Одесі в квартирі пролунав вибух: що відомо

Полум'я гасили близько двох годин. Особа загиблого встановлюється.

В Одесі знайшли нову жертву пожежі

В Одесі знайшли нову жертву пожежі

od.dsns.gov.ua

В Одесі знайшли нову жертву пожежі

В Одесі знайшли нову жертву пожежі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядова комісія назвала офіційну причину пожежі в одеському коледжі, згорілому 4 грудня і що забрав життя 16 осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги