У катакомбах Одеси спалахнула пожежа: заживо згоріла людина. Подробиці і фото

В Одесі в районі курорту "Аркадія" вранці 22 грудня спалахнула пожежа. Після гасіння загоряння в катакомбах рятувальники знайшли тіло безхатченка, який там жив.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Полум'я гасили близько двох годин. Особа загиблого встановлюється.

В Одесі знайшли нову жертву пожежі od.dsns.gov.ua

В Одесі знайшли нову жертву пожежі od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядова комісія назвала офіційну причину пожежі в одеському коледжі, згорілому 4 грудня і що забрав життя 16 осіб.

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