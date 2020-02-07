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8 лютого • оновлено в 07:58
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В Одесі знайшли черговий пакет з грошима: тепер – в "новій мерії"

5.4т
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В Одесі знайшли пакет з великою сумою грошей. Вони були заховані в службовому туалеті в будівлі так званої "нової мерії" на вулиці Косівської.

Майже 30 тисяч гривень у національній валюті знайшов працівник муніципалітету, пише Dumskaya з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Виявивши пакет, чиновник викликав правоохоронців. Прибувши на місце, поліцейські розкрили пакет і перерахували вміст. Там виявилося 28500 гривень в купюрах, гідністю 200 і 500 гривень.

Далі "грошова" історія набуває дивний оборот. Незабаром після приїзду поліції несподівано з'явилася господиня кругленької суми. Нею виявилася співробітниця комунального закладу "Одесреклама", якій правоохоронці повернули гроші і поїхали.

В Одесі знайшли черговий пакет з грошима (ілюстрація)

В Одесі знайшли черговий пакет з грошима (ілюстрація)

glavcom

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області повернув в банк 200 тисяч гривень, які втратив екіпаж інкасаторскіе автомобіля. Пакет з грошима випадково випав з машини. Незвичайну знахідку знайшов біля житлового будинку працівник КП "Муніципальна варта" міста Южне.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Из кошелька выпали.
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