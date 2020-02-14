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14 лютого • оновлено в 15:14
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В Одесі зловили підозрюваного у вбивстві київського пластичного хірурга

3.2т
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В аеропорту Одеси 14 лютого співробітники поліції спільно з прикордонниками затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві київського пластичного хірурга, уродженця Донецька, Андрія Сотника.

Пластичний хірург Андрій Сотнік

Пластичний хірург Андрій Сотнік

danne.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника столичного главку поліції Андрія Крищенка.

Із затриманим зараз проводяться слідчі дії.

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"Поліцейські Києва спільно прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він – громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України", – розповів Крищенко.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Вбивство пластичного хірурга у Києві
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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