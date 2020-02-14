В Одесі зловили підозрюваного у вбивстві київського пластичного хірурга

В аеропорту Одеси 14 лютого співробітники поліції спільно з прикордонниками затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві київського пластичного хірурга, уродженця Донецька, Андрія Сотника.

Пластичний хірург Андрій Сотнік danne.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника столичного главку поліції Андрія Крищенка.

Із затриманим зараз проводяться слідчі дії.

"Поліцейські Києва спільно прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він – громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України", – розповів Крищенко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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