В Одесі зловили мінера дитячого садка: хто він

В Одесі затримали мінера, який "замінував" будівлю дитячого садка в центрі міста. Ним виявився 62-річний місцевий житель, що зловживає алкоголем. Саме в стані сп'яніння він зробив неправдиве повідомлення про бомбу в дитсадку.

Після прибуття на виклик правоохоронці і вибухотехніки обстежили територію, але ніякого вибухового пристрою не виявили, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Коли з'ясувалося, що повідомлення про мінування дитячого садка було неправдивим, поліція протягом декількох годин встановила особу порушника та його місцезнаходження. Затримати його не склало труднощів. Свій вчинок затриманий пояснив поліцейським тим, що був п'яний.

В Одесі зловили мінера дитячого садка zn.ua (ілюстрація)

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

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