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18 березня • оновлено в 18:54
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В Одесі зловили коронавірусного "терориста"

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Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про коронавірус COVID-19 і пропагував сепаратизм.

Оперативники спецслужби встановили, що одесит не тільки поширював неправдиву інформацію про коронавірус, а й публікував матеріали із закликами до зміни кордонів країни, повідомили в пресцентрі СБУ.

В Одесі зловили коронавірусного "терориста"

В Одесі зловили коронавірусного "терориста"

СБУ

Під час санкціонованих слідчих дій, співробітники СБУ виявили в квартирі агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

Одеситу планується обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі звільнили вчителя за сепаратизм.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
сепаратист новини Одеси
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ----- https://cuz.su/koronavirus
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Он Алекс
Он Алекс
eryerye eryery, п/)и/)д/)а/)р/)а/)с/(и/(н/)а ты , хоть и бот
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