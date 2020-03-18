Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про коронавірус COVID-19 і пропагував сепаратизм.
Оперативники спецслужби встановили, що одесит не тільки поширював неправдиву інформацію про коронавірус, а й публікував матеріали із закликами до зміни кордонів країни, повідомили в пресцентрі СБУ.
В Одесі зловили коронавірусного "терориста"
СБУ
Під час санкціонованих слідчих дій, співробітники СБУ виявили в квартирі агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.
Одеситу планується обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі звільнили вчителя за сепаратизм.
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