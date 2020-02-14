В Одесі затримали чоловіка, який ледь не зарізав людину на одеському ринку "Привоз". Зловмисника вирахували і затримали по гарячих слідах.

Як було встановлено, 38-річний підозрюваний посварився на "Привозі" з 44-річним жителем Тарутинського району і завдав йому кілька проникаючих ножових поранень в груди і живіт, після чого зник, повідомили в прес-службі поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео , доскрольте сторінку до кінця).

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Конфлікт між двома чоловіками виник серед білого дня, і закінчився б трагедією, якби пораненого вчасно не доставили в лікарню. У чоловіка були глибокі рани грудної клітини та живота і він втратив багато крові, але лікарям вдалося його врятувати. Вони ж повідомили в поліцію про те, що в лікарню доставлений поранений ножем чоловік.

Вже через півгодини підозрюваний був затриманий. Свій вчинок він пояснив впливом алкоголю. Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного як замах на вбивство.

В Одесі зловили чоловіка, який влаштував криваві розбірки на ринку Прес-служба ГУНП в Одеській області

В Одесі зловили чоловіка, який влаштував криваві розбірки на ринку Прес-служба ГУНП в Одеській області

До обрання запобіжного заходу затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Клеверном мосту на виїзді з Одеси перекинулася вантажівка. ДТП сталося через невдалий маневр водія.

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