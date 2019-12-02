Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

СБУ спіймала одесита, який працював на розвідку РФ: фото зрадника

3.2т
Читати матеріал російською

В Одесі співробітники СБУ затримали агітатора, який у мережі активно підтримував створення так званої "Одеської народної республіки", пропагував ідеї федералізації південно-східних областей, закликав до зміни кордонів України і розпалював міжнаціональну ворожнечу.

Чоловік неодноразово виїжджав на тимчасово окуповану територію Криму, де контактував із особами, яких обґрунтовано підозрюють у веденні розвідувальної діяльності проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
СБУ влаштувала в Одесі тривалу комунальну НП: що сталося

Під час обшуку вдома у затриманого було вилучено комп'ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують підривну діяльність чоловіка проти України.

Інтернет-агітатор узятий під арешт, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Затриманому загрожує до 5 років в'язниці.

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора

ssu.gov.ua

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора

ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол у зв'язку з терористичною діяльністю в Сирії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
5
Смішно
17
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Так сотрудники одесского СБУ приобрели в отдел компьютерную технику...недорого.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антонов Семен
Антонов Семен
«Во время обыска дома у задержанного была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие, что мужчина вел подрывную деятельность против Украины». Обоз найдите более вменяемых сотрудников, а то получается, наличие компьютера у украинцев доказательство о его подрывной деятельности.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
семенов Александр
семенов Александр
"разведчик"...?? ... Мда ... Разведчики обычно так и делают .. постят в интернете посты об Одесской республике... Кстати в Одессе всегда мечтали о статусе "Порто-франко"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини

Топпублікації

Топблоги