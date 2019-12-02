СБУ спіймала одесита, який працював на розвідку РФ: фото зрадника

В Одесі співробітники СБУ затримали агітатора, який у мережі активно підтримував створення так званої "Одеської народної республіки", пропагував ідеї федералізації південно-східних областей, закликав до зміни кордонів України і розпалював міжнаціональну ворожнечу.

Чоловік неодноразово виїжджав на тимчасово окуповану територію Криму, де контактував із особами, яких обґрунтовано підозрюють у веденні розвідувальної діяльності проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Під час обшуку вдома у затриманого було вилучено комп'ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують підривну діяльність чоловіка проти України.

Інтернет-агітатор узятий під арешт, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Затриманому загрожує до 5 років в'язниці.

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора ssu.gov.ua

В Одесі спіймали антиукраїнського інтернет-агітатора ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол у зв'язку з терористичною діяльністю в Сирії.

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