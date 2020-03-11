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11 березня • оновлено в 13:21
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В Одесі злодії влаштували НП на залізниці: поїзди заблоковані

2.9т
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В Одесі злодії викрали залізничний кабель, що призвело до зупинки руху пасажирських поїздів.

Інцидент стався вранці 11 березня на перегоні Одеса-Головна – Одеса-Застава II. Про те, що трапилося, проінформована поліція та СБУ, повідомляє прес-центр регіональної філії "Одеська залізниця".

В Одесі злодії влаштували НП на залізниці

В Одесі злодії влаштували НП на залізниці

Станом на 12:30 11 березня зупинено рух 7 пасажирських поїздів – п'яти далекого прямування і двох приміських: №146 Київ - Ізмаїл, №147 Київ - Одеса, №764 Одеса - Київ, №105 Київ - Одеса, №153 Кривий Ріг - Одеса, №6252 Одеса - Вапнярка, №6251 Вапнярка - Одеса.

В даний момент на ділянці ведуться роботи з укладання нового кабелю. Коли поїзди продовжать рух, невідомо.

"Укрзалізниця" сподівається на оперативне розслідування правоохоронними органами цього випадку та вкотре закликає посилити кримінальну відповідальність за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту", – сказано в повідомленні пресслужби.

Обставини події з'ясовуються.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поїзди Одеса-Москва почнуть супроводжувати поліцейські.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси НП в Одесі Укрзалізниця
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Украинский мир.
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