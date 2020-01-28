В Одесі жінка влаштувала самоспалення серед вулиці: страшний момент потрапив на відео

В Одесі на вулиці Ольгіївській ввечері 27 січня жінка намагалася влаштувати самоспалення на вулиці.

Про це повідомили в пабліку "Підслухано Одеса" в Facebook. Жінка заявила, що "втомилася жити" і підпалила себе. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

На крики збіглися сусіди, які загасили самовбивцю. Відео з камери спостереження, на яку потрапив інцидент, злили в мережу. Охоплена вогнем жінка бігала по двору, а за нею – люди, які намагались загасити вогонь.

На місце викликали медиків, проте про стан жінки поки нічого не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях чоловік в стані алкогольного сп'яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом з будинком. Дівчина перебуває в лікарні і потребує донорів.

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