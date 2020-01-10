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10 січня • оновлено в 19:42
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В Одесі жінка брутально помстилася автохамам: опубліковано відео

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В Одесі на боротьбу з автохамами-пофігістами вийшла "бабуля-неадекват", як назвали її в соцмережах. Жінка подряпала кілька автомобілів, водії яких припаркувалися з порушенням правил і пішли по своїх справах.

Відео апогею жіночого обурення, коли одеситка пустила в хід "залізний аргумент", пошкодивши фарбу на двох авто, опублікував Telegrаm-канал XYDESSA, чим викликав у одеситів неоднозначну реакцію (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Користувачі закликають дати ролику максимальний репост, щоб власники "постраждалих" машин знали, звідки подряпини. Також в коментарях до відео звучить обурення, що "це переходить всі рамки нормального". При цьому незрозуміло, про що саме "більше не можна мовчати" – про появу загадкових подряпин, або про припарковані біля воріт приватних будинків чужі авто, які перекривають господарям виїзд з дому, судячи з відео, приватного.

Заблокованому в своєму будинку водієві в такій ситуаціі законно було б викликати поліцію і дочекатися евакуатора, а не займатися вандалізмом. З іншого боку, водієві-порушникові також легко заощадити на фарбуванні авто, якщо вчасно увійти в становище заблокованого в своєму дворі господаря будинку.

В Одесі жінка брутально помстилася автохамам

В Одесі жінка брутально помстилася автохамам

Telegram XYDESSA (скрін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали неадекватного хлопця, який кидався під машини на жвавій вулиці міста. Поведінка і стан порушника мало нагадували алкогольне сп'яніння. Виразні пояснення поліції він зміг дати лише після детоксикації.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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