В Одесі затримали відомого "злодія в законі" Автанділа Кобешавідзе, відомого під прізвиськом Авто Копала. Він приїхав в Україну з Росії, де за статус в кримінальній ієрархії передбачена кримінальна відповідальність.

65-річний чоловік перебував у федеральному розшуку і за "заняття вищого положення в злочинній ієрархії" йому загрожувало 15 років в'язниці, повідомляється на Facebook-сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Україні Копала перебував близько тижня, а український паспорт, за його словами, купив за 500 доларів.

Київський районний суд Одеси відправив затриманого в СІЗО, де він чекатиме вирішення питання про його видачу Росії.

В Одесі затримали російського злодія в законі Авто Копала Facebook / ДСР Нацполіціі

Автанділ Кобешавідзе народився в грузинському місті Кутаїсі. У 17 років був "коронований" в Москві. Має 7 судимостей з "загальним терміном" більше 15 років, частину з яких провів "на суворому режимі". В Росії Його затримували за крадіжки, шахрайство, незаконний обіг наркотиків, опір російській владі і бродяжництво.

В Одесі затримали російського злодія в законі Авто Копала (зліва) primecrime.ru

В Одесі затримали російського злодія в законі Авто Копала primecrime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області затримали чотирьох громадян Молдови, які незаконно перетнули український кордон і прямували "відвідати родичів". Прикордонникам іноземці зізналися, що ще сподівалися знайти в Україні роботу, тому захопили з собою баян.

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