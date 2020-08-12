В Одесі затримали ще двох учасників банди Лоту Гулі. Фото

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали ще двох учасників банди Лоту Гулі, яка тримала в страху місцевих мешканців і підприємців.

Спецоперацію провели 12 серпня, членів злочинного угрупування викрили в приватному будинку на околиці міста. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала ще двох членів банди Лоту Гулі

В СБУ нагадали, що раніше вже затримали чотирьох організаторів банди. Тоді як за результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативникам вдалося встановили й ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення приватного підприємця, що відбулося раніше.

Поки зловмисникам обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Членів банди Лоту Гулі викрили в приватному будинку на околиці Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі співробітники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України затримали членів організованого злочинного угруповання, яке тримало в страху бізнесменів. Діями бандитів, за інформацією силовиків, керував злодій у законі Лоту Гулі.