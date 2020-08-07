В Одесі затримали педофіла з Білорусі: працював на дитячих атракціонах

В Одесі затримали 33-річного педофіла з Білорусі.

В Одесі правоохоронці затримали педофіла з Білорусі, який багато років перебував у міжнародному розшуку.

Останнім часом 33-річний чоловік переховувався в Україні й встиг попрацювати на дитячих атракціонах на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми Нацполіції.

Відомо, що на батьківщині зловмисника розшукували за злочини сексуального характеру щодо дітей, а також виготовлення й розповсюдження дитячої порнографії.

В Одесі правоохоронці затримали педофіла з Білорусі (Facebook Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми)

Інтерпол відправив запит на затримання білоруса. В Україні його місцеперебування правоохоронці встановили за добу й затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Поки вирішується питання про екстрадицію чоловіка на батьківщину. Також правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших аналогічних злочинів, скоєних на території України.

На батьківщині білоруса розшукували зокрема й за виготовлення та поширення дитячої порнографії (Facebook Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми)

Зазначається, що після повернення у Білорусь чоловіка чекатимуть суд і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області правоохоронці затримали "зоряного" педофіла за підозрою в зґвалтуванні дитини. Відомо, що 9-річна дівчинка познайомилася з чоловіком в соцмережі, він запросив її в кафе, а потім відвіз у знімну квартиру.