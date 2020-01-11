В Одесі співробітники карного розшуку затримали громадянина Білорусі, якого шукав Інтерпол.

Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Одеській області.

На батьківщині 38-річного чоловіка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах та підробці документів.

Затриманого планують екстрадувати найближчим часом.

В Одесі затримали іноземця, якого шукав Інтерпол liga.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою при в'їзді в Україну прикордонники затримали громадянина Боснії і Герцеговини, який був одягнений у рясу.

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