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4 січня • оновлено в 14:07
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У приміщенні СБУ Одеси зіпсувалось 3 тони маріхуани

2.3т
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Приморський суд Одеси закрив справу про контрабанду 3 тонн марихуани, яку ввезли в Іллічівський порт під виглядом бананів у 2000 році.

Травка перебувала в ящиках з-під бананів на борту судна, яке прибуло в Україну з Румунії. Сам вантаж був відправлений із Колумбії. Про це повідомляє Думська.

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Справу закрили через те, що не вдалося встановити людей, які вчинили злочин. Екіпаж виявився ні при чому.

"Під час допитів як свідків капітана і членів екіпажу теплохода Tropіcal Land і представників фірми Dole (відправника вантажу) їх причетність до скоєння цього злочину не встановлено, – йдеться в ухвалі суду.

Марихуана 20 років перебувала в камері схову речових доказів СБУ. Ще в 2002-му році фахівці встановили, що умови там далекі від ідеальних і вся травичка, нібито, зіпсувалася. Багато років борці з наркоторгівлею добивалися дозволу на знищення товару, але отримали його тільки цієї весни – відповідну ухвалу виніс у травні минулого року той же Приморський суд, а саме, суддя Дерус.

В Одесі закрили 20-річну справу про тонни марихуани

В Одесі закрили 20-річну справу про тонни марихуани

5 канал (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ці 3 тонни марихуани були спалені 18 грудня 2019 року на околиці Одеси серед інших наркотичних засобів, які проходили як речові докази в кримінальних провадженнях.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
марихуана новини Одеси
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