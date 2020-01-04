У приміщенні СБУ Одеси зіпсувалось 3 тони маріхуани

Приморський суд Одеси закрив справу про контрабанду 3 тонн марихуани, яку ввезли в Іллічівський порт під виглядом бананів у 2000 році.

Травка перебувала в ящиках з-під бананів на борту судна, яке прибуло в Україну з Румунії. Сам вантаж був відправлений із Колумбії. Про це повідомляє Думська.

Справу закрили через те, що не вдалося встановити людей, які вчинили злочин. Екіпаж виявився ні при чому.

"Під час допитів як свідків капітана і членів екіпажу теплохода Tropіcal Land і представників фірми Dole (відправника вантажу) їх причетність до скоєння цього злочину не встановлено, – йдеться в ухвалі суду.

Марихуана 20 років перебувала в камері схову речових доказів СБУ. Ще в 2002-му році фахівці встановили, що умови там далекі від ідеальних і вся травичка, нібито, зіпсувалася. Багато років борці з наркоторгівлею добивалися дозволу на знищення товару, але отримали його тільки цієї весни – відповідну ухвалу виніс у травні минулого року той же Приморський суд, а саме, суддя Дерус.

В Одесі закрили 20-річну справу про тонни марихуани 5 канал (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ці 3 тонни марихуани були спалені 18 грудня 2019 року на околиці Одеси серед інших наркотичних засобів, які проходили як речові докази в кримінальних провадженнях.

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