В Одесі загорілася багатоповерхівка: гасять десять машин. Фото і відео
У неділю, 12 липня, в центрі Одеси (на перетині Олександрівського проспекту і вулиці Буніна) трапилася масштабна пожежа в житловому багатоповерховому будинку.
Як повідомляє "Думська", займання було зафіксовано в одній з квартир на третьому поверсі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Однак ситуація ускладнилася тим, що вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. Для ліквідації НП задіяли десять пожежних машин. За попередніми даними, їм вдалося локалізувати вогонь у квартирі, але дах продовжує горіти.
Жителям будинку вдалося врятувати своїх домашніх улюбленців і трохи речей. Люди сиділи на тротуарі навпроти будинку, що загорівся. Тим часом офіціанти розташованої на першому поверсі піцерії почали негайно рятувати парасольки літнього майданчика, столи і стільці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Новій Каховці Херсонської області 5 липня також трапилася масштабна пожежа в житловій п'ятиповерхівці. Спочатку загорілася одна з квартир, а потім полум'я перекинулося на шиферну покрівлю.
До пожежі був причетний 38-річний місцевий житель, який курив п'яним і заснув. Підозрюваного затримали.